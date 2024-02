Lucas González se confesó: ¿regresará a dirigir a América?

Luego de darse su salida de América de Cali antes del inicio de la Liga por decisión de la directiva, Lucas González ahora puede hablar con libertad y eso hizo este jueves donde se refirió al cuadro escarlata y otros temas relacionados a él.



El entrenador dio una entrevista para el medio ‘Zona Libre de Humo’ y allí contestó sobre temas como si regresaría al América, la posibilidad de dirigir a Deportivo Cali y su futuro.

Sobre su salida de América, detalló como se dio la misma: “Estuvimos seis meses en América, pero parecieron dos años, me ha dejado una gran experiencia el dirigir a un equipo grande. La salida del club fue sorpresiva, sobre todo terminada la pretemporada, pero en realidad no hay ningún secreto ni nada raro”



Y agregó: ‘La sorpresa nuestra fue el 28 de diciembre cuando nos enteramos que salía el presidente y más personas, pero no hay nada raro en eso, es entendible. Es natural que Marcela haya tomado esa decisión, es la presidente y hace parte de los dueños del club. Siempre habrá un gran agradecimiento con el equipo”.



En cuanto a sí regresará algún día dijo: “Desde mi perspectiva, si se pudiera dar, yo volvería a América de Cali, siempre estaré agradecido por esa oportunidad. Ojalá pueda pasar en el futuro”.



Además, habló sobre la posibilidad de dirigir a Arturo Vidal si hubiera llegado a América: “Me encantaba la llegada de Arturo Vidal, cuando me enteré lo primero que hice fue llamar a Lillo, lo tuvo en Chile, Guardiola lo tuvo en Bayern, Juan me dio muy buenos consejos, me hubiese gustado dirigirlo”.



Igualmente, sorprendió y habló de la posibilidad de recalar en Deportivo Cali, club que el técnico ofreció hace unas semanas: "Yo estoy empezando como entrenador, Deportivo Cali es una gran institución y si en ese club soy considerado, sería un gran honor".



Finalmente, habló de su futuro y dijo que no es fácil llegar a un equipo: “El fútbol es un gremio muy cerrado, ganarse un puesto siendo entrenador es muy difícil, a mí hace un año solo me conocían 3 personas, luego cogí Águilas y se preguntaban que este niño de donde había salido”.