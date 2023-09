Vuelve y juega: ¿es Lucas González, DT de América, hincha de Nacional?

Lucas González ha pasado del amor al odio y de nuevo al amor con los hinchas del América de Cali, que primero promocionaron el #FueraLucas y ahora solo hablan de #FuerzaLucas

Y ese vaivén, un asunto del pasado le cobran los hinchas escarlatas: su relación con Atlético Nacional, antes de llegar a Águilas Doradas.



“Sin duda que la eliminación con Nacional acelera 10 partidos. Nosotros en la fecha 5 teníamos 5 puntos y parecía que fuera la fecha 15 con los mismos 5 puntos. Cuando sabía que cuando los centrales entraran en su nivel de rendimiento esto iba a cambiar. Desafortunadamente sale gente a poner comentarios cuando ya uno estaba en Águilas, asociándome como si hubiese sido hincha de Nacional, que no es así”, dijo el DT en charla con el diario As.



“Simplemente es un gran club al que estoy agradecido por darme la posibilidad de regresar a trabajar después de muchos años fuera del país. Pero alguien sale a decir que yo amo a Nacional, entonces cuando vienes a América el hincha se predispone ante esa situación, algo que era innecesario e injusto porque no era verdad”, explicó.



Así que el bogotano de 42 años vuelve sobre el mismo tema en busca de claridad y de tranquilidad, vale decirlo, en su nuevo cargo en América. Ya tuvo un pie afuera del club pero el respaldo de sus jugadores lo mantuvo y ahora, por fortuna, los resultados están de su lado. ¿Por qué era tan importante de qué equipo es?