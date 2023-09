Lucas González agradeció a jugadores de América por salir del infierno

Lucas González vivió un infierno en América de Cali, pues el principio de su proceso fue discutido y rechazado por la afición. Sin embargo, los jugadores del plantel escarlata salieron a respaldarlo, a evitar su salida, y ahora empiezan a verse los frutos de la unión de grupo y la fe en el trabajo del entrenador.



Este sábado, América goleó 4-1 a Atlético Nacional, en la fecha 14 de la Liga BetPlay II, y se dio un paso importante en la consolidación del proyecto del entrenador.



Así, Lucas les agradeció a sus futbolistas por el respaldo y por las ganas e inteligencia para fortalecer la idea de juego.



“Estos jugadores han demostrado. Ellos nos respaldaron en un momento crítico en donde este proceso parecía que se terminaba. Ellos salieron y nos respaldaron verbalmente, pero después también lo hicieron en la cancha y el equipo ha ido incrementando. Yo lo que tengo que hacer ahora es darles las gracias a ellos y se los dije ahorita en el vestuario, ellos me han hecho sentir orgulloso de dirigir el América de Cali, han hecho un partido muy bueno, con un nivel muy, muy alto de jugadores puntuales y lo único que puedo hacer yo es darles las gracias a ellos y también aprovecho para darle las gracias a don Tulio (máximo accionista del América) porque creyó en Cristian Barrios y hoy vemos los frutos de creer en Cristian Barrios y también creyó en nosotros, por eso quiero aprovechar para darle las gracias. Ahora, toca disfrutar este momento tan bonito que vivimos”, se emocionó Lucas en sus declaraciones.

El DT recordó los momentos difíciles que vivió al comienzo de este segundo semestre: “Figurativamente, habíamos estado en el infierno. No conozco a nadie que haya estado en el infierno literal, pero se sentía similar. Por lo que significa este estadio, encima rojo y la gente gritando como nos tocó vivirlo nosotros. Me acuerdo el partido con Medellín y el partido con Santa Fe fueron momentos muy duros, pero yo sabía lo que podíamos hacer porque sabía los jugadores que teníamos y ya había conocido el fútbol profesional colombiano. Entonces, sabía lo que podíamos hacer. Necesitábamos era tiempo Los jugadores que nos compraron hace tiempo, les doy nuevamente las gracias a ellos y lo que siento hoy es un alivio desde la perspectiva de la relación con la hinchada, porque yo lo sufro mucho. Yo sé lo que significa para alguien que está pensando en su equipo 24 horas al día y que de pronto siente esa frustración. Cuando ellos no pueden tener esa alegría, desafortunadamente los otros equipos también se preparan para ganar. Entonces la alegría no la puedes dar siempre. Entonces en este momento lo que siento es una satisfacción muy grande y espero que lo disfruten”.



Así fue la rueda de prensa de Lucas González: