Tulio Gómez confirmó el futuro de Lucas González en América de Cali

América de Cali no ha sumado puntos en el cuadrangular B de la Liga BetPlay II, y eso preocupa a los hinchas, que se ilusionaron con volver a una final del fútbol colombiano, de la mano del técnico Lucas González, pero que se ‘desinflaron’ tras las derrotas con Medellín y Millonarios en las dos primeras fechas del grupo B.



Incluso, hay quienes dudan de la continuidad del entrenador, pues aunque ha tenido buenos momentos, piensan que no es “un entrenador de finales”, teniendo en cuenta que en el primer semestre fue sensación con Águilas Doradas en la fase regular, pero se cayó el equipo en cuadrangulares.



Versiones de prensa en Cali aseguraron este lunes que en América estarían pensando en cambiar de entrenador para la próxima temporada, en caso de que Lucas no rinda en cuadrangulares.



Así, en ‘Zona Libre de Humo’ hablaron con Tulio Gómez, dirigente y máximo accionista del América, quien confirmó sus decisiones sobre el entrenador que tendrá el América para la temporada 2024.



Tulio manifestó sus planes para el futuro del club escarlata: “Nosotros queremos hacer un proceso, mire lo que hizo Millonarios con Gamero, hicieron un proceso, le tuvieron paciencia y hoy se ven los resultados. Va por otros 2 títulos, ha vendido jugadores, los ha potencializado”.



Es por eso que encaró el tema de la continuidad de Lucas González: “Nosotros tenemos un proceso con Lucas. Lo de Lucas es especulación”.



A Gómez le pintaron un panorama oscuro en cuadrangulares: “¿Y si América no hace ningún punto y pierde los seis partidos del grupo, y América no va a Copa Libertadores, se mantiene Lucas?”, le preguntaron; y Tulio respondió: “Así es. Sería un fracaso no ir a Libertadores, pero tendríamos Copa Sudamericana, que es un torneo importante”.



Además, confirmó que ya están gestionando los refuerzos para el 2024, por pedido de Lucas González.