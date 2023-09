Lucas González dio las claves del triunfo de América ante Jaguares

Lucas González quedará en la historia como el primer entrenador de América que le gana a Jaguares en Montería desde que el cuadro escarlata regresó a la primera división hace unos años.



El entrenador resaltó la importancia de la victoria en el estadio Jaraguay y además aprovechó para lanzar un dardo a Dimayor por el ajustado calendario que ha tenido su equipo.



“Nunca habíamos ganado acá. Es una plaza difícil, es un equipo que, en su campo, con las condiciones climáticas, lo hacen duro para sus rivales. Afortunadamente rompimos la mala racha aquí”, comentó de inicio.

“Estuve muy molesto, se lo expresé a los jugadores en el entretiempo, porque no encontrábamos como atacar a Jaguares, siempre nos igualaban en el uno por uno y de ahí se dan las variantes para el segundo tiempo, para intentar atacar por los extremos y generar espacios, allí pudimos encontrar el gol”, complementó sobre el juego.



Por su parte, aseguró que el planteamiento inicial, el cual no le funcionó, se dio para no desgastar a los titulares por tema de calendario.



“Es difícil jugar con dos días de descanso. Estos calendarios han sido extenuantes. Tuvimos que hacer cambios y por ello la comunicación es diferente con los jugadores titulares. En el segundo tiempo, pusimos a jugadores habituales y el equipo recuperó su estilo”, mencionó el estratega.



Finalmente, resaltó la labor de su plantel en este partido: “Yo rescato el carácter que muestran y como se sobreponen a las dificultades, no asustarse con la presión de Jaguares y superar el partido"