¿Calienta Lucas González para volver al FPC? Equipo copero lo tentaría

Dice el dicho que 'al que le van a dar le guardan' y esa podría ser la voltereta del destino que aguardaría al entrenador Lucas González.

Es como si todo se hubiera alineado para que su esperado regreso al ruedo, tras una inesperada salida del América de Cali, pues un despido así de sorpresivo le abriría una muy tentadora vitrina internacional.

La historia comenzó con la decisión de la presidente del equipo escarlata, Marcela Gómez, de despedir a su DT a tres días del inicio de la Liga Betplay I 2024, en la que ha tenido muchos inconvenientes y aún no puede cantar victoria en le camino a la clasificación a los cuadrangulares su reemplazo, César Farías.



Pues bien, al venezolano lo puede rescatar ese logro en Liga pues en la Copa Sudamericana el fracaso fue rotundo tras caer contra Alianza FC, en la sede neutral de Barranquilla, y quedarse sin el premio gordo que era la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que ronda el millón de dólares. No hubo despido fulminante esperando a una recuperación en Liga, pero si eso no pasa podría haber un nuevo timonazo.



Lo curioso es que el destino juguetón pondría a Lucas justamente en el verdugo de los escarlatas, que sí lograron el objetivo de la Sudamericana.



"Su experiencia en un equipo grande como América y los logros obtenidos en el primer semestre de 2023 con Águilas Doradas juegan a su favor", dijo el canal RCN sobre la posibilidad.



No estaría solo pues en carpeta, según la fuente, también estarían Mayer Candelo, Wilmer Cabrera, Javier Álvarez y Jorge Ramoa.



Alianza ofrece el prestigio de dirigir en un torneo continental, pues en Liga ya no tiene opción de pelear los cuadrangulares. Los rivales son Cruzeiro de Brasil, Unión La Calera de Chile y Universidad Católica de Ecuador, nada fácil, pero nada imposible, salvo los brasileños, que serán un duro escollo. Además, tiene una nómina con veteranos como Sherman Cárdenas y Michael Rangel y podría intentar el DT bogotano un proceso como en Águilas, donde potenció a jugadores ya mayores como Marco Pérez. ¿Aceptará? Alianza tiene prisa así que no habrá que esperar mucho para saber la respuesta.