‘América todavía no juega bien, necesitamos tiempo’: Lucas González

América de Cali sacó un punto en su visita a Equidad en Bogotá, en un partido vibrante que se disputó en el estadio El Campín, que tuvo gran afluencia de hinchada escarlata, y que terminó 1-1 en la fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor II-2023.



El técnico Lucas González analizó el punto sumado para su equipo, y cómo va el proceso con el club vallecaucano.



“Lo que nosotros queremos es que el jugador tenga más flexibilidad táctica cuando está jugando, aprendamos a jugar en equipo, y que no haga lo que ha venido haciendo siempre. La Equidad es un equipo que se organiza muy bien sin balón, y pone al extremo a seguir a ese jugador nuestro, inclusive formando una línea de cinco”, comentó el DT escarlata.



González fue sincero y autocrítico con su trabajo: “El equipo todavía no juega bien, no como queremos jugar. Estamos muy lejos a lo que queremos, necesitas tiempo, partidos, interacciones claves entre jugadores. Lo ganaremos con los entrenamientos y partidos, con una pretemporada tan corta, debes conocer las posibilidades que te dan los jugadores”.



“Yo soy el primero que es crítico con nosotros mismos como cuerpo técnico, como con ellos los jugadores. Los intentaré proteger siempre, pero las cosas como son. Nos sentimos locales, pero no jugamos seguido acá, entonces al futbolista le cuesta viajar, venir y encontrarse con altura, pero eso nos pasa a todos”, sentenció Lucas González.