Lucas, sin rodeos: 'estoy triste, es un fracaso no llegar a la final'

América de Cali cumple una decepcionante actuación en los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2023, sin un solo punto en cuatro partidos, y eso no tiene manera de ocultarse.

“Nos ha costado reponernos del primer partido en donde tuvimos dos errores puntuales y en cuadrangulares eso ha pesado”, dijo el técnico Lucas González, quien así analizó la situación:



Desequilibrio en mediocampo: “Ningún entrenador toma decisiones para dificultarle el desarrollo de juego a sus jugadores, tomamos las decisiones para que ellos encuentren las soluciones. Usamos a Josen en la mitad porque tuvimos 3 jugadores atrás, al final de partido ya metemos a un lateral natural y ahí perdimos más el control del juego. Josen nos da muchísimo y si lo pusiéramos en la mitad tendríamos que haber sacado a alguno de la mitad”.



Cuadrangulares sin un solo punto: “Me deja una tristeza enorme que es difícil expresarla. Sé lo que es el América y los objetivos que nos trazamos y a día de hoy nos quedamos cortos con esos objetivos. Ahora es evaluar el por qué nos ha pasado esto, dimos ventaja, nos equivocamos y pagamos el precio y ahora seguir construyendo para lo que viene, encontrar los refuerzos y volver a empezar pero ya con seis meses en el bolsillo”.



Decisiones arbitrales: “Somos un equipo que quiere intentar ganar y para ganar necesitas tener el balón. Eso no es suficiente. Hay que defender contras, hoy no defendimos una y perdimos el partido y con lo del tiempo efectivo de juego, es normal que con nuestro juego al dominar, ellos tengan un comportamiento donde prefieran que el balón esté muerto. Hoy fue un ejemplo de eso. El rival se siente amenazado y quema tiempo, pero eso le pasa a todos los equipos que tienen el balón. Esto genera frustración y no la hemos sabido manejar. De los árbitros no me gusta hablar, en el caso de Portilla creo que fue una entrada muy peligrosa que por lo menos se tenía que revisar, igual en el caso de Víctor que termina expulsado”.



Fracaso de América: “Nosotros sabemos que podemos sostenernos ganando. Tuvimos un inicio duro, pero logramos crear una ilusión en nuestra gente, directivos y los jugadores. Ahora nos toca vivir esto, me siento triste, personalmente es un fracaso no llegar a la final y no estar más arriba en reclasificación. Hay una diferencia grande entre fracasar y ser un fracasado y nosotros lo hemos intentado, pero sí fracasamos en el objetivo. Nos ha costado reponernos del primer partido en donde tuvimos dos erores puntuales y en cuadrangulares eso ha pesado. Hay que seguir, nos quedan dos partidos importantes para la reclasificación y vamos a seguir con el máximo profesionalismo y entrega”.



Autocrítica: “Los jugadores podrían contestar mejor desde la perspectiva de ellos por si hay un exceso de información. Como todo, es algo que tenemos que evaluar, si es así la tendremos que simplificar, pero no creo que sea así. Creo que en los cuadrangulares la exigencia es máxima y cuando es así, hay que estar bien en todo momento. Desafortunadamente nos ha costado y tenemos que encontrar la forma no solo en que simplifiquemos sino que los jugadores puedan mejorar especialmente en las contras. Es algo que debemos seguir evaluando y desde el punto de vista de plantilla, encontrar refuerzos”.