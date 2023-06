¿Aparecerán en la final vuelta? Los llamados a ser protagonistas

Millonarios y Atlético Nacional empataron sin goles en el juego de ida de la gran final de Liga BetPlay 2023-I que se jugó en el estadio Atanasio Girardot y después del parejo encuentro, todo quedó para definir en El Campín.

Pese a que la serie va empatada y sin ninguna diferencia en el marcador, el factor local puede hacer la diferencia, por lo que Millonarios ahora tendrá la oportunidad de sacar su casta y superar a un equipo bastante complejo como Nacional que sabe jugar en cualquier escenario.



El cero a cero dejó abierto el partido, pero también a muchos jugadores que venían siendo protagonistas en deuda y con la llegada de varios futbolistas que estaban en Selección Colombia, ambos equipos podrían tener un juego con muchas más emociones.



A lo largo del campeonato, jugadores como Dorlan Pabón, Jefferson Duque y Tomás Ángel, fueron los jugadores que tuvieron más protagonismo en Atlético Nacional, pero en la final no fueron decisivos para marcar la diferencia y aunque ‘Memín’ fue el que más insistió en la ida, espera volver a aparecer con goles o asistencias en El Campín para hacer soñar al verdolaga.



Por el lado de Millonarios, la situación fue similar, el goleador Leonardo Castro y el volante Daniel Cataño tuvieron en la ida un juego aceptable, aunque no un mal partido, pero la dificultad del rival hizo que no tuvieran los mejores espacios para brillar. Sin embargo, con el regreso de Cortés, podría cambiar el mediocampo y salir a flote más ideas.



Regresos en los dos equipos que pueden marcar diferencia:



El regreso de jugadores como Kevin Mier y Andrés Salazar en Atlético Nacional y Álvaro Montero junto a Óscar Cortés en Millonarios, podría ser clave para ambos equipos, pues completarían puestos importantes para ese duelo decisivo en El Campín.



Sin duda los llamados a ser protagonistas en Millonarios serán Óscar Cortés, quien no jugó mucho con Selección Colombia y en la final podría ser el desequilibrio para su equipo. De igual manera, tener en el arco a Álvaro Montero podría generar más confianza, pese a que Juan Moreno lo sustituyó bien.



Por otro lado, Macalister Silva de buen partido en la ida, también sería ese acompañamiento perfecto entre Cortés y Daniel Cataño para que puedan brillar frente a su hinchada y lograr la anhelada estrella.



En cuanto a Nacional, el regreso de Kevin Mier le daría buenas garantías y Paulo Autuori dejó saber que el portero aparecerá como inicialista y Harlen Castillo seguramente volverá a la suplencia, por lo que el arquero juvenil tendrá que demostrar por qué es titular de ‘Chipi Chipi’ y dejar mantener el cero que dejó en alto en la ida su sustituyo.