Quieren una oportunidad: Los jugadores libres que aún buscan equipo

Con la liga BetPlay 2024 ya en marcha y las principales ligas europeas en acción, los futbolistas colombianos enfrentan nuevos retos para la nueva temporada, sin embargo, aún existen jugadores profesionales con amplia trayectoria en el mundo del fútbol que no han logrado vincularse algún club en Colombia.



En esta ocasión, hay una variedad de deportistas que esperan por una oportunidad. Uno de ellos, es el joven Tomás Ángel, quien ha estado representando a la Selección Colombia la categoría Sub 20, no obstante a la fecha, no ha podido definir su futuro para esta temporada.



Así mismo, Santiago Arias, quedaría como agente libre en busca de un equipo que le abra las puertas.

De acuerdo al periodista colombiano Arley Durán, existen más de 20 jugadores que se encuentran actualmente esperando por un equipo.



“Santiago Arias, Ángelo Rodríguez, Andrés Ibargüen, Estéfano Arango, Ayron Del Valle, Tomás Ángel, Luis Carlos Ruiz, Juan Sebastián Quintero, Jhon Pajoy, Sherman Cárdenas, Felipe Pardo, Arley Rodríguez, José Izquierdo, Jairo Molina, Jorge Luis Ramos, Nelino Tapia, Johan Arango, Teófilo Gutiérrez, Marlon Piedrahíta, César Quintero, Duvier Riascos, Felipe Banguero, Cristian Vargas y Juan Guillermo Arboleda", son algunos de los jugadores que mencionó el comunicador.



Cabe mencionar que al ser jugadores libres, los equipos en Colombia podrían ficharlos en dos periodos de tiempo. El primero hasta el 1 de marzo y el segundo cuando se abra exclusivamente para agentes libres entre el lunes 1 y el viernes 5 de abril.