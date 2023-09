Junior: tres jugadores podrían abandonar el club a final de año

Junior ha tenido un año con muchos claroscuros ya que varios jugadores no estuvieron en buen nivel en todo el año y tampoco hubo una idea de juego consolidada debido a los cambios de técnico.



Ante esto, el cuadro rojiblanco ya planifica la temporada del próximo año y de acuerdo a varios rumores que llegan desde el Atlántico, tres jugadores estarían en la rampa de salida del club.



Se habla precisamente de Omar Albornoz, Fredy Hinestroza y Didier Moreno, futbolistas que están prácticamente descartados para la próxima campaña y que han sido señalados por su bajón futbolístico a lo largo del año.

Moreno tiene contrato vigente hasta diciembre de 2023 y no ha sido un fijo para Arturo Reyes desde su llegada, por lo que una renovación parece lejana.



En el caso de Hinestroza, a sus 33 años dejaría el club barranquillero. Parece que su ciclo está cumplido ya que no hay rumores de una posible renovación.



Finalmente, Albornoz no ha vuelto a su mejor nivel y sus actos de indisciplina lo ponen en la rampa de salida.