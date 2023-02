¿Qué dijo la barra de Atlético Nacional sobre las polémicas amenazas?

Desde el último semestre, las barras bravas de Atlétcio Nacional han puesto en duda las decisiones de los directivos, en especial de Mauricio Navarro, presidente del club. Una historia que comenzó una vez el equipo quedó campeón y con ello, aparecieron un montón de sucesos que condujeron a drásticas situaciones, una de ellas, la salida de Emilio Gutiérrez, acompañado también del adiós al ídolo, Giovanni Moreno y de Hernán Darío Herrera que hundieron a los jugadores y aficionados.



Para nadie es un secreto que las decisiones que ha tomado el club con Mauricio Navarro también han sido discutidas con dos directores técnicos más en el semestre pasado que colmaron a los aficionados que ahora se vieron envueltos en una penosa situación desatando la polémica.

Aunque no se sabe quiénes pusieron los dos carteles que invitan misteriosamente al funeral de Mauricio Navarro de Bedout, presidente de Atlético Nacional y de Benjamín Romero Amaya, vicepresidente de la institución, todos los caminos podrían señalar a nada más ni nada menos que a la barra brava del club Los Del Sur. Después de un tiempo, en las redes sociales aparecieron un montón de comentarios repudiables en contra de los actores que colgaron dichos panfletos.



Juan Felipe Cadavid fue uno de los que reprochó la situación y con toda la razón al enfatizar que no se tratan de hinchas, sino de delincuentes, "esto ya no es un reclamo pacífico, esto ya es delincuencia. Las autoridades en Medellín no pueden permitir que la inconformidad de algunos hinchas pase a amenazas de este tipo. Con estos panfletos amanecieron algunas calles de la capital antioqueña", sentenció el periodista.



Esto ya no es un reclamo pacífico, esto ya es delincuencia. Las autoridades en Medellín no pueden permitir que la inconformidad de algunos hinchas pase a amenazas de este tipo. Con estos panfletos amanecieron algunas calles de la capital antioqueña. pic.twitter.com/t2c32GFggA — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) February 2, 2023

Con Los Del Sur señalados por esta situación, la cuenta oficial de la Barra Popular de Atlético Nacional apareció en horas de la noche de este jueves 2 de febrero en donde rechazaron las amenazas y dicha actitud en contra de Mauricio Navarro de Bedout y Benjamín Romero Amaya. Las anteriores conductas no son la vía de las protestas de Los Del Sur, así lo referenciaron en el tuit que dice, "rechazamos los carteles amenazantes a los dirigentes, esa nunca será la vía de la protesta verdadera que hasta ahora hemos ejercido, y la cual desde la inteligencia, los argumentos, y el respeto por la historia de Nacional, será verdaderamente contundente."