Siguen las crisis de los grandes: lo bueno, malo y feo de la fecha 9

Finalmente concluyó otra jornada más en la Liga BetPlay Dimayor, donde dejó más cosas negativas que positivas en cuanto a los rendimientos de varios equipos del FPC, y también de la actuaciones de los árbitros y el VAR que dejan mucho que desear sobre el nivel que hay.

De todas maneras, la jornada finalizó con dos equipos que comparten el liderato en la tabla de posiciones: Deportes Tolima y La Equidad. Dos conjuntos que han dejado un buen papel en el terreno de juego, reflejando así el rendimiento que llevan en 9 fechas disputadas.

Esto es lo bueno, malo y feo: todas las curiosidades que dejó la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor.

Lo bueno



Cumpleaños feliz para el león: Independiente Santa Fe continúa en una buena racha en este semestre. En la novena jornada el equipo de Pablo Peirano venció 2-1 a Boyacá Chicó, y pudo festejar su aniversario número 83 de la mejor forma, siendo cuarto de la Liga y jugando de una buena manera.



Duelo de verdes para los aseguradores: Equidad le fue bien ante Atlético Nacional tanto futbolística como económicamente. El cuadro bogotano supo aprovechar su localía en El Campín y venció 2-0 a los verdolagas, siendo así el único equipo en el semestre que aún no ha conocido la derrota.



Dayro Moreno cerca del récord: Otro gol más para el delantero tolimense en el FPC, quien está a una anotación de igualar a Sergio Galván Rey como el máximo artillero de la historia del balompié nacional. Ahora el atacante podrá superar el récord en la siguiente fecha ante el Deportivo Cali.

Lo malo



Racha negativa para los azules: Millonarios cosechó su tercera derrota consecutiva en esta Liga BetPlay, luego de haber caído en condición de local 0-2 ante Once Caldas, estancándose así en la mitad de la tabla y mostrando un mal juego de cara a los próximos compromisos que tendrá.



Jugando bien pero perdiendo: Deportivo Cali ha tenido un gran nivel en esta Liga BetPlay. Sin embargo, el conjunto de Jaime De la Pava no pudo asegurar el triunfo de local ante el gran líder del campeonato, Deportes Tolima, que supo aprovechar las condiciones y venció al azucarero.

Lo feo



Atlético Nacional: Una crisis que prácticamente está inmanejable. Ahora sumaron su cuarta derrota consecutiva en Liga al caer frente a Equidad en El Campín. Agregando también que no pudieron pasar de la fase dos de la Copa Libertadores.



Andrés Rojas: Impresentable, y bochornosa actuación del árbitro bogotano en el encuentro Pereira vs. Junior, donde el juez central validó un gol que no debía serlo para los visitantes en el último minuto de juego, generando así toda controversia sobre el nivel que existe en el FPC.