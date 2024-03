Lo bueno, malo y feo que dejó la fecha 13 de la Liga Betplay 2024-I

El FPC va viento en popa este año y este lunes se terminó la fecha 13 de la Liga Betplay 2024-I en donde se cortaron rachas negativas, Dayro Moreno tuvo un excéntrico homenaje y Tolima mantuvo su liderato otra jornada más luego de vencer a más su inmediato perseguidor.



De igual manera, también hubo malas jornadas para varios equipos como Millonarios y Deportivo Cali que mantuvieron su irregular momento y Junior que fue sorprendido por Patriotas y sigue sin convencer del todo.



Dicho esto, acá en FUTBOLRED repasamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó esta jornada del torneo:

Lo bueno



Nacional cortó la mala racha: Nueve partidos después de su última victoria en todas las competiciones, el cuadro verdolaga volvió a sumar de a tres luego de vencer a Pasto en condición de local con un golazo de Robert Mejía.



Fiesta total en el Palogrande: Todo comenzó con el increíble homenaje a Dayro Moreno por llegar a los 225 goles y convertirse en el máximo anotador histórico del FPC. El tolimense llegó en helicóptero y fue recibido con todos los juguetes en el campo: un pasillo de honor, un trono, figuras de antaño y las copas que ha ganado en Manizales. Más avanzada la tarde, el Once le ganó a Alianza con golazo de Billy Arce.



Bucaramanga, todo una maquina: El cuadro leopardo está en el Top 5 de Liga luego derrotar a Envigado en condición de local. El equipo de Rafael Dudamel está en una excelente racha ya que no pierde desde la primera fecha.



¿Reconduce el camino el América?: El conjunto escarlata sumó su segunda victoria consecutiva y parece que los fantasmas de despido se le empiezan a alejar a César Farías. América venció 3-2 a Boyacá Chicó con un gol agónico de Yojan Garcés.



El duelo de líderes fue para Tolima: El Vinotinto y Oro le ganó a Pereira en un complicado juego que definió la punta a favor del equipo de David González que llegó a siete triunfos en el semestre.



Lo malo



Millonarios y Cali no despiertan: En El Campín se presenció un empate que no sirvió de mucho para ambos combinados. El albiazul sigue sin ver el triunfo desde hace siete juegos mientras que los azucareros ya acumulan cinco encuentros sin sumar de a tres y peligran en la tabla del descenso nuevamente.



La irregular campaña de Junior: Después de dos buenas victorias ante Águilas Doradas y Jaguares, Patriotas exhibió los errores del equipo de Arturo Reyes y venció al conjunto barranquillero por la mínima. Esto hace que el equipo ‘Tiburón’ se mantenga en los puestos de clasificación, pero ahora viene la Libertadores y allí el técnico debe empezar a usar todo lo que tiene si quiere competir bien en ambos torneos.



Tolima pierde esencial pieza: Pese a la victoria, el conjunto ibaguereño sufrió una dura baja de cara a los próximos partidos ya que confirmó la lesión de Yeison Guzmán, quien venía siendo tal vez el mejor jugador de la fase regular.



Lo feo



Incidente en las tribunas de El Campín: Mientras se jugaba el Millonarios vs. Cali, un aficionado azucarero, que se infiltró en las tribunas de oriental del escenario, fue sacado a golpes en otro lamentable hecho de intolerancia en las canchas del país.



Otro problema en rueda de prensa en el FPC: Durante la atención a medios de Deportivo Pasto tras caer con Nacional, un periodista hizo una pregunta que faltó al respeto al técnico René Rosero y al arquero Diego Martínez y estos tuvieron respuestas bastantes duras hacia el comunicador.