Victorias y solo un empate: bueno, malo y feo de los cuadrangulares

La fiesta grande de los cuadrangulares finales tuvo el protagonismo del Grupo A que denominan como el ‘Grupo de la muerte’, y el Grupo B, en donde los fanáticos ponen al Deportes Tolima como el dueño de esas series. Además, con un resultado holgado logró ponerse en la cima y ser el candidato de esa zona en llegar a la final.

Un debut en los cuadrangulares que tuvo las caídas de los clubes más chicos por así decirlo. Pero que de igual manera mostraron buenas caras como lo que hizo Atlético Bucaramanga en Bogotá jugando de igual a igual y cayendo por la mínima diferencia.

Lo bueno:

- Amplia victoria del Tolima: Hernán Torres dispuso un once inicial pensando más en el miércoles cuando enfrente al Atlético de Mineiro con la ilusión latente de clasificar a la siguiente fase de la Copa Conmebol Libertadores. Temible ataque con la conducción de Yohandry Orozco y Jeison Lucumí, fueron los que guiaron el triunfo holgado de 1-4 en el Polideportivo Sur en un estadio difícil de jugar por la situación meteorológica. De esa manera, van motivados a la justa internacional y asumieron la cima del Grupo B.



- Medellín volvió a cuadrangulares y debutó con triunfo: Los poderosos volvieron a una fase final, algo que no lograban desde el segundo semestre de 2018 cuando con Germán Ezequiel Cano llegaron a la final contra Junior. Bajo la dirección de Julio Avelino Comesaña triunfaron ante La Equidad cuatro años después y se afirmó como el perseguidor del Deportes Tolima en el Grupo B.



- Junior y Nacional brindaron un espectáculo: sería extraño decir que un partido igualado a un gol fue el juego de la fecha inicial. En Barranquilla, con la entrada de 32,000 espectadores, los tiburones y verdolagas ofrecieron un encuentro de pura técnica con el talento y la magia de Daniel Mantilla y Giovanni Moreno en la visita y en los locales, Fredy Hinestroza como figura comandando los ataques y un Miguel Ángel Borja que desaprovechó muchas en el primer tiempo, pero estuvo certero en el gol.



- Bucaramanga no se escondió: en el último partido del inicio de los cuadrangulares, Millonarios recibió a los leopardos, club que fue el octavo en la fase regular. Los bumangueses atacaron con Sherman Cárdenas y un viejo conocido como Dayro Moreno. Grandes oportunidades, pero no pudieron empatar o llevarse los tres puntos a su casa.



Lo malo:

- Torrenciales lluvias: Envigado y Medellín fueron testigos de unas lluviosas tardes que adornaron los triunfos de Tolima y de los medellinenses. La tormenta eléctrica amenazó al Polideportivo Sur, y los charcos enormes se adueñaron del gramado. Ya en el Atanasio Girardot, el césped lució bien, pues el drenaje no permitió que se formaran charcos que ralentizaran el juego. Además, Medellín leyó bien el partido aprovechando las circunstancias del terreno y jugando al pelotazo y con remates lejanos que hacían la pelota más rápida.



- El plan del Tolima: Hernán Torres alineó a Juan Fernando Caicedo como el referente de ataque. Aunque anotó, tuvo que irse temprano por una lesión. En su lugar, ingresó Gustavo Adrián Ramírez que también tuvo que abandonar el terreno de juego. La última carta fue Michael Rangel, que todo indica que será titular ante Atlético de Mineiro. Sin embargo, el jugador perdió los cabales y vio la tarjeta roja.



- La no revisión en el VAR del penal de Millonarios: viveza completa de Daniel Ruiz que puso el cuerpo para que Cristian Subero lo bajara en el área. Bismark Santiago ni miró la video asistencia y decretó penal inmediatamente. Una decisión criticada porque era una acción dudosa que el bogotano fabricó solito.



Lo feo:

- Las expulsiones en el Polideportivo Sur: el telón se abrió con Envigado vs Deportes Tolima. Tarjetas rojas venían en cada equipo. En la primera parte, Daniel Londoño vio la amarilla en el minuto 45, y en el agregado volvió a ser amonestado. Posteriormente, Michael Rangel reaccionó agrediendo a un rival y vio la expulsión directa. Luego, Yilmar Celedón también se tuvo que ir por doble amarilla. Pegaron más de la cuenta.



- La Equidad pegó: la desesperación se adueñó de los aseguradores que cuando no veían la pelota, presionaban alto y cometían varias infracciones, 15 para ser exactos y cuatro tarjetas amarillas recibieron los dirigidos por Alexis García.