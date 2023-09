Messi habló de todo: salida de PSG, Mundial 2026 e Inter Miami

Lionel Messi ha tenido en las últimas horas una de las entrevistas más distendidas de su carrera deportiva. El capitán de la Selección Argentina le abrió las puertas de su casa al humorista Migue Granados y allí se refirió a varios temas importantes.



En primer lugar, el argentino se refirió a su llegada a Inter Miami y comentó que es un soplo de aire fresco en su carrera.



"La idea era descomprimir un poco después de tantos años de carrera, estar en otro lado y la verdad que lo estoy haciendo", mencionó.

Por su parte, habló de su salida de PSG y comentó que su paso allí no salió de gran manera: "No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí".



Además, habló de la relación con Kylian Mbappé y el hecho de que el PSG no le reconociera el Mundial: Con Kylian (Mbappé) rebien, como con todos" y añadió: “Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, además de los otros 25 jugadores (campeones del mundo), pero bueno".



Por otro lado, el astro argentino aseguró que no sabe si jugará el Mundial de 2026, pero que buscará estar en óptimas condiciones para la Copa América 2024: "No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos".



Finalmente, el humorista y Messi pasaron al tema de la familia y allí el jugador señaló que se considera buen padre y que intenta inculcar los valores que le enseñaron a sus hijos.



"Los valores que me enseñaron en el Barcelona en la academia eran muy marcados, y junto con el ejemplo de mis padres trato de enseñárselos", concluyó.