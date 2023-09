Messi encendió las alarmas: no viajó para juego contra Atlanta

El argentino Gerardo Martino, técnico de Inter Miami, confirmó este viernes que irá lento con Lionel Messi y es por ello que decidió desafectar al astro argentino de la convocatoria del equipo para el duelo ante Atlanta United.



Recordemos que el atacante argentino no jugó con Bolivia en la segunda fecha de la Eliminatoria por una molestia que tuvo durante el juego ante Ecuador, por lo que se tomó la decisión de no incluirlo ni al banco en La Paz.



"Está bien, pero vamos a ver al final del entrenamiento para tomar una decisión definitiva. Seremos muy cuidadosos porque tenemos una cantidad de partidos importantes a corto plazo. Iremos hablando día a día y veremos cómo se siente ellos", había mencionado el entrenador en rueda de prensa.

"Primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar y analizaríamos no sólo este partido sino todo lo que tenemos por delante estos días. Las chances son que viaje, que no viaje, que juegue, que vaya al banco, todo eso lo decidiremos después del entrenamiento", agregó Martino dejando una duda que finalmente se confirmó.



Messi, que regresó a entrenos con Inter Miami, trabajó con normalidad durante el jueves, pero Martino lo llevará de a poco y finalmente le dará descanso por lo que no viajó a Atlanta.



Vale señalar que Messi lleva once goles en once juegos con Inter Miami y ya lleva un trofeo obtenido y ahora el objetivo será la final de la US Open Cup y clasificar a Playoffs de la MLS.