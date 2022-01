Saque inicial de la Liga BetPlay I-2022: todo lo que usted debe saber

Este jueves se da el puntazo inicial a la Liga BetPlay Dimayor 2022-I. El primer campeonato se disputará entre el 20 de enero y el 26 de junio. Serán 20 equipos que lucharán por la primera estrella de la temporada.



La primera parte del campeonato consta de 20 fechas en un ‘todos contra todos’, incluida una jornada de clásicos; al final se definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.



Los dos primeros será cabeza de grupos; en cuadrangulares se disputarán seis fechas, con partidos de ida y vuelta, y los dos primeros disputarán la final en dos partidos, también de ida y vuelta.



El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2023 y obtendrá el cupo de Colombia 1 directa a fase de grupos.



Cada equipo que juegue la Liga y no tenga participación internacional, podrá inscribir hasta 30 futbolistas. Mientras que los clubes que juegan también Copa Libertadores y Copa Sudamericana, tienen la posibilidad de inscribir 35 jugadores.



Así se jugará la fecha 1 de Liga BetPlay 2022:

Jueves 20 de enero



Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga (6:00 p.m.)

América de Cali vs. Envigado (8:05 p.m.)



Viernes 21 de enero



Santa Fe vs. La Equidad (6:00 p.m.)

Deportivo Pasto vs. Millonarios (8:05 p.m.)



Sábado 22 de enero



Cortuluá vs. Atlético Nacional (4:05 p.m.)

Once Caldas vs. Unión Magdalena (6:10 p.m.)

Junior de Barranquilla vs. Patriotas (8:15 p.m.)



Domingo 23 de enero



Independiente Medellín vs. Deportes Tolima (4:05 p.m.)

Jaguares vs. Deportivo Cali (6:10 p.m.)

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira (8:15 p.m.)