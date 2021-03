Doctor Vuletich: goleador del DIM ya planea su futuro fuera del campo

A sus 29 años todavía tiene mucha carrera, muchos goles por marcar, mucho tiempo en la cancha. Pero tiene los pies bien afianzados ahí y por eso piensa, desde ahora, en el retiro y en seguir ayudando a otros que soñaron el fútbol como él.

Agustín Vuletich es argentino pero en Colombia ha encontrado una gran opción profesional en Independiente Medellín, mientras adelanta sus estudios de derecho.



"Muchas veces el futbolista no avanza en los estudios porque cree que el fútbol es para toda la vida o porque el salario hoy le da una vida digna", dijo, en charla con Acolfupro.



El dinero para estudiar, a pesar de los salarios que se ganan en los mejores días de carrera, a veces no alcanza, pero siempre hay opciones: "estoy agradecido por al ayuda que da Acolfutpro, la uso para seguir en mi carrera. La mía es una carrera que me permite hacer todo muy teórico, lo puedo hacer en concentraciones e ir avanzando en mi tiempo libre", contó.



No es necesario elegir una cosa u otra, menos en tiempos de pandemia, donde hay tantas opciones de tipo virtual: "No es necesario carreras como médico, abogado o esas profesiones, hay muchísimas otras que aportan un montón", dijo.



Su objetivo al especializarse en derecho está claro: "conozco muchos compañeros a los que se les maltrata, se aprovechan de la ignorancia y creo con que mi experiencia como futbolista y ser abogado el día de mañana, me va a permitir especializarme en derecho deportivo, sería ideal seguir ligado al fútbol", dijo.



"Es necesario tener agremiaciones fuertes, es necesario que todas las entidades del fútbol den participación e importancia a las exigencias de los futbolistas, los principales actores de este negocio. Nos tenemos que unir", concluyó el argentino.