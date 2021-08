Semana clave para más movimientos: hay cierre de inscripciones en Liga

El próximo viernes 6 de agosto, a las 10:00 pm, se cerrarán las inscripciones ante Dimayor, en lo que corresponde al segundo semestre de 2021. Aunque posteriormente podrán inscribirse jugadores libres que estén sin contrato, que se habilitará por una semana, se esperan un par de fichajes en los próximos cinco días.

Deportes Tolima: se conoció de manera extraoficial que el campeón colombiano buscaría cerrar su libro de pases con la vinculación del lateral derecho Harold Gómez, procedente del Deportivo Cali. El jugador inicialmente estuvo en la lista de convocados para el partido frente al Bucaramanga, pero Alfredo Arias no lo utilizó ni como alternativa. Sí se confirma esta contratación, Gómez se sumará a Daniel Moreno y Eduar Caicedo, primeros refuerzos.



Once Caldas: no ocultan su interés por el atacante chocoano, Marco Pérez, quien también sonó como posibilidad para Santa Fe. Sin embargo, el jugador no ha llegado a un acuerdo económico. Según el programa Los dueños del balón, de Manizales, Tulio Mario Castrillón (presidente del club) confirmó el deseo de ficharlo: “es un jugador costoso, pero estamos intentando que llegue”. Cabe recordar que el exjugador del Cali tendría una oferta en el Juventude de Brasil.



Santa Fe: no estaría descartada la llegada de otra pieza para el ataque. Si bien el equipo cardenal vinculó recientemente al panameño Ronaldo Dinolis, buscarían la llegada de un centrodelantero. Se habló de Marco Pérez como opción, pero su alto precio lo pone en duda. Otros nombres que aparecieron fueron los de Diego Herazo, goleador en Liga I con Equidad, y el panameño Ismael Díaz. Todo pasará por lo económico.



Millonarios: el finalista de la Liga 2021-I no ha fichado jugadores para el segundo semestre, pero sí perdió a una de sus figuras: Cristian Arango, quien partió a la MLS, además de Fredy Guarín y Juan Camilo Salazar. De los 30 jugadores que pueden inscribir tendrían cuatro cupos disponibles, pero al parecer llegarían desde la cantera. ¿O acaso sorprenderán esta última semana con algún refuerzo?



Los movimientos más recientes



A una semana del cierre de inscripciones varios clubes entregaron noticias en relación a nuevas incorporaciones. En los próximos cinco días se esperan más sorpresas.



Jaguares: Andrés Rentería (Santa Fe) y Maicol Balanta (Binacional, Perú)



Medellín: Leyton Jiménez (sin equipo desde julio 2020)



Santa Fe: José Ortíz (Mazatlán)



Algunos jugadores que siguen libres



David Valencia (defensor ex Once Caldas), Jorge Lozano (defensor ex Huila), Daniel Giraldo (volante ex Santa Fe), Fabio Burbano (extremo ex O. Caldas), Teófilo Gutiérrez (ex atacante de Junior), Carlos Rentería (ex volante de Sport Recife), Felipe Dussán (arquero ex Huila), Iván Arboleda (arquero, último equipo Banfield) y Harrison Henao (sin equipo desde enero de 2021).