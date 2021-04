¡Fecha crucial! Estos son los partidos de la Liga que tendrán VAR

La fase regular de la Liga BetPlay 2021 llegó a su final y este fin de semana se disputará la última fecha del todos contra todos. Con seis equipos clasificados (Nacional, Cali, Tolima, Santa Fe, Millonarios y Equidad) y otros cinco peleando por dos cupos (Junior, América, Medellín, Jaguares y Pasto), la jornada 19 será clave para definir el futuro del campeonato.

Además, esta fecha también será clave para definir al equipo que desciende, pues Boyacá Chicó y Deportivo Pereira se disputan la permanencia en la primera división al estar igualados en puntos,



Justamente, en la antesala de esta jornada crucial, Dimayor publicó los tres partidos que tendrán la asistencia del VAR, los cuales serán clave para definir la situación de la competencia.



En este orden de ideas, Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto, Boyacá Chicó vs Jaguares FC y América de Cali vs Deportes Tolima, son los duelo que tendrán la ayuda de la herramienta tecnológica.