Clásico antioqueño y otros dos duelos atractivos con VAR en fecha 15

La Federación Colombiana de Fútbol hizo oficial los tres compromisos de la jornada 15 en Liga Betplay 2021-I, que contarán con VAR.



Entre ellos están los más atractivos de la jornada, que enfrentan a los protagonistas del campeonato y se jugarán este sábado en Barranquilla y Medellín. En el otro partido, Pereira que lucha por la permanencia, recibe a La Equidad que trata de asegurar su clasificación cuanto antes.



De momento no se conoce quiénes liderarán la herramienta tecnológica, esa que ha sido tan cuestionada fecha tras fecha.

Partidos que llevarán VAR:



Junior vs Santa Fe

Día: Sábado, 27 de marzo

Hora: 6:05 pm

Estadio: Metropolitano



Ind. Medellín vs A. Nacional

Día: Sábado, 27 de marzo

Hora: 8:10 pm

Estadio: Atanasio Girardot



D. Pereira vs La Equidad

Día: Domingo, 28 de marzo

Hora: 2:00 pm

Estadio: Hernán Ramírez Villegas