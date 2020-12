'La tusa' de Sebastián Viera: 'nos quisieron descaradamente debilitar'

En una misma semana, Atlético Junior se despidió de la Liga Betplay y de la Copa Suramericana. El grupo se vio seriamente afectado por el coronavirus covid-19, que lo diezmó en ambos torneos. Pero el dolor apenas está aflorando.

Y no podía ser otro que Sebastián Viera, el capitán, quien se pronunció en sus redes sociales sobre las eliminaciones y denunció cosas que no considera normales.



El arquero uruguayo publicó imágenes de las jugadas más polémicas y culpó directamente al VAR.



"No me había pronunciado antes, pero con humildad y respeto, quiero expresar mi inconformidad. El VAR mandó a revisar esta mano clara encima del hombro. Sólo necesito entender porqué no la pitaron? Fuimos con una ilusión, eramos pocos, pero seguros y con coraje para revertirlo y cerrar el 2020 por lo menos con una alegría para nuestra afición. Nos quisieron descaradamente debilitar (nos dejaron a 3 jugadores negativos en el hotel), y encima en la cancha otros factores sospechosos, y nos sacaron sin vergüenza de 2 competencias", publicó en su cuenta de Instagram.

El portero no habló de culpas propias ni fallas y exigió respeto para el trabajo del grupo y la condición de los jugadores que contrajeron la enfermedad.



"Volveremos el 2021 con más fuerza que nunca, pero EXIGIMOS transparencia y respeto al trabajo honrado, tanto en Sudamérica como en Colombia(allá están pasando otros casos similares). El equipo vivió estos últimos 10 días una película de terror. Nos pasó de todo, bajezas antideportivas e incertidumbres. A muerte con JUNIOR y mis compañeros(me saco el sombrero por CADA UNO de ellos), cuerpo técnico y dirigentes!", añadió.