Nadie más lo vio: Santa Fe ficha a promesa de club inglés para Liga II

Cada quien sale al mercado con lo que tiene: unos van por jugadores de probada eficiencia aunque superen los 35 años y otros apuestan a jóvenes con mucho futuro pero presente incierto. En este último rubro está Independiente Santa Fe.

El club cardenal acaba de confirmar a un inesperado refuerzo para la Liga Betplay II, nada menos que un jugador de un tradicional club británico, que lo cedió prácticamente sin exigir nada a cambio.



Se trata del mediocampista Ober Yesid Almanza, jugador de 19 años, perfil derecho y un paso por el Albacete de España que no prolongó la cesión desde el Watford inglés, equipo que también fichó recientemente a Yaser Asprilla.

¡Juventud y proyección para el mediocampo del León 🦁!



Óber Almanza



▪️Posición: Volante

▪️Edad: 19 años

▪️Perfil: Derecho

▪️Trayectoria : Albacete 🇪🇸, Selección Colombia 🇨🇴 Sub 20.



¡Bienvenido al Primer Campeón 🇮🇩! pic.twitter.com/9xMdgejl6p — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 12, 2022



Almanza se conoció recientemente se conoció en el país por su convocatoria a la Selección Colombia que llegó a semifinales en el torneo amistoso Maurice Revello. De hecho, en esa instancia, que se resolvió por los penaltis contra Venezuela, supo aprovechar su cobro, aunque sus compañeros fallaron y no pudo llegar hasta la final.



La joven promesa firmó este mismo martes el convenio que le permitirá estar en el club bogotano por los próximos seis meses, una decisión conjunta con su club para ganar minutos de juego y experiencia. Su llegada es prácticamente una ganga, pues solo hay que asumir el salario, que no es muy alto, y una parte del auxilio de vivienda. Los temas médicos y otros imprevistos los suele cubrir el club que lo cede.



Es cierto que Santa Fe tiene un medio campo poblado, pero algunos ya tienen una edad importante y ahí podría el chico aprovechar para sumar tiempo de juego. Por el momento habrá que esperar que el nacido en Majagual, quien hizo su formación en el país en Llaneros FC, termine su adaptación a la altura, que no es cualquier cosa incluso cuando se es tan joven. De dar resultado el experimento será un gran hallazgo de la directiva 'cardenal' que vio la oportunidad donde nadie más la descubrió.