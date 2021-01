Les salió caro: sanción a tres jugadores de América por ofensa a Teo

Luego de conseguir el título de la Liga BetPlay 2020, Duván Vergara, Marlon Torres y Yesus Cabrera salieron en un video de Instagram en la cuenta de Luis Sánchez y grabado en un bus, dedicándole la estrella 15 a Teófilo Gutiérrez, en un lenguaje injurioso y rechazable desde todo punto de vista.



Por ello, casi un mes después la Dimayor los sancionó con dos fechas y $605.680, de acuerdo con la Resolución 001 de 2021, dada a conocer por el ente rector del balompié colombiano este miércoles. “Como hecho notorio y a través de diferentes noticias en medios de comunicación, el Comité tuvo conocimiento de un video en que se observa a los jugadores Vergara, Torres y Cabrera refiriéndose en términos desobligantes e injuriosos a una persona”.



Desde un comienzo se entendió que las palabras iban dedicadas al delantero del Junior, porque claramente se les escuchó decir ‘Teo’, atacante que en otras oportunidades había optado por la misma actitud, ya que en los últimos años han tenido definiciones frecuentes en Liga y Superliga.



El Comité Disciplinario aclaró que recibió las declaraciones de los jugadores implicados: “Estos en sus declaraciones reconocen, entre otros, lo siguiente: (i) las afirmaciones son dirigidas a un jugador rival plenamente identificado. (ii) Estos mensajes ocurrieron en un marco de alegría y euforia generado por la obtención del campeonato Liga BetPlay Dimayor 2020. (iii) Ofrecen sus disculpas por las declaraciones emitidas”.

Prosigue el comunicado: Finalmente, “el Comité también escuchó al jugador Luis Sánchez, inscrito con el América de Cali S.A., para conocer de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las declaraciones emitidas en las redes sociales por parte de sus compañeros; en virtud de que el contenido en cuestión fue transmitido a través de la cuenta de la red social de éste".



No obstante que la situación se presentó fuera de la cancha, la entidad dejó clara su decisión: “El Comité entiende que el hecho ocurrió en el desarrollo de la competencia, independientemente de que el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay Dimayor ya hubiera finalizado”.



El tema no había trascendido más allá de las redes sociales y ante el receso de la competencia, pero la Dimayor no dejó pasar inadvertido.



En el desarrollo de la investigación, América tiene derecho al recurso de reposición, ya que este domingo recibe a Águilas Doradas en Palmira por la segunda fecha de la Liga y los jugadores sancionados son vitales en el esquema de Juan Cruz Real. Los directivos tendrán que considerar si apelan a él.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces