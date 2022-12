No era solo Arias: siete posibles salidas de Santa Fe tras eliminación

Independiente Santa Fe tendría una nueva cirugía, una renovación total para 2023, después de un remate de temporada en el que fue primero de la fase todos contra todos y hasta líder del cuadrangular A, pero quedó fuera de la final de Liga Betplay II 2022.

El equipo 'cardenal' sufrió el golpe del anuncio de salida de Alfredo Arias, el DT que pintaba para liderar un proceso largo y necesario, pero que vuelve a su país a dirigir a Peñarol.

​Pero la suya no sería la única salida, pues habría hasta siete jugadores ya advertidos de la decisión de contar con ellos.



Según el periodista Carlos Villamil, de DirecTV, la decisión directiva es clara: "¡Atención! Cerca de 7 cartas de no renovación recibieron jugadores como Matías Mier y Edwin Herrera, esa era la intención si no de clasificaba a la final", dijo.

Otro sería Carlos la "Roca" Sánchez. https://t.co/lpHUXHyneM — Carlos Enrique Villamil Sánchez (@carlosevillamil) December 1, 2022



Y en un segundo trino sumó un nombre más, que no es menor: "Otro sería Carlos 'Roca' Sánchez". Ha sido sin duda el nombre que más causó sorpresa, pues su campaña no ha sido mala y su importancia en el esquema de Arias nunca se discutió.



Por ahora el club no ha hecho comentarios al respecto, pero sí que se esperan decisiones impopulares tras un 2022 en el que no se lograron objetivos específicos más allá de las buenas señales.