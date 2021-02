A Envigado no le rinde: le empató a las Águilas en el último suspiro

Las Águilas que venían de caer frente Deportivo Cali, líder del campeonato, volvieron a empatar este miércoles en su nido. No ganan desde la cuarta jornada cuando superaron a Alianza Petrolera. Aunque sumaron, a los naranjas no les rinde y siguen pasando necesidades. Con este 1-1 llegaron a 4 puntos, producto de cuatro empates.

El equipo dorado sorprendió en un traslado de balón y en tres toques llegó al gol. Pase de Christian Marrugo para John Fredy Salazar, quien ganó en velocidad, ingresó al área y definió cruzado para el 1-0. Desde ese momento, se acomodó el local, tuvo más paciencia e inteligencia y supo administrar la ventaja.



Los de Rionegro supieron maniatar el mediocampo naranja, especialmente a Yeison Guzmán. Controlaron por mayor parte de los primeros 45 minutos y supieron defenderse. Los de Envigado tampoco hicieron su mejor presentación, les costó acomodarse y no merecieron la igualdad.



Y es que poco y nada hizo Envigado, en cambio Águilas demostró la madurez de su plantel; puso en problemas a la defensa visitante, pero finalmente no pudo reflejar esa superioridad, sin ampliar la ventaja.



En el segundo tiempo, los naranjas salieron con toda la intención de conseguir el empate y por qué no, remontarle a las Águilas. Sin embargo se encontró con un inspirado Carlos Bejarano, que intervino en un par de ocasiones. Mientras la visita atacaba con toda su artillería, los de casa "se defendían con las uñas". Con eficiencia y un par de cambios, Rionegro intentó bajarle ritmo al partido.



Anthony Uribe que llevaba unos minutos en cancha, probó los reflejos de Santiago Londoño. Pase de Marrugo y disparo del venezolano, que exigió al guardameta naranja.



Envigado, sobre los 88', consiguió el empate con un tanto de José Hernández quien castigó a pase de Guzmán.