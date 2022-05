¿Por qué se retrasaron los duelos en Liga? Protesta de los jugadores

La Liga BetPlay 2022-I está en su etapa de definición. La fecha 20, programada para disputarse en simultaneo, tuvo un retraso ligero en ciertos compromisos. Los jugadores dieron inicio a los compromisos, pero, se quedaron un buen tiempo quietos en cancha.



Luego de esto, ACOLFUTPRO (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) sacó un comunicado, donde muestran su inconformidad y trato, ante ciertas situaciones que se han dado en el tiempo reciente en el fútbol profesional colombiano.



El comunicado inicia “Los futbolistas profesionales de Colombia ejercemos nuestro derecho fundamental a la protesta para manifestar nuestra inconformidad porque “.



Exponen tres puntos, en los cuales enfatizan “A pesar de que somos protagonistas principales del espectáculo, no hemos tenido participación en las decisiones que se toman en torno al fútbol, un derecho del que se han apropiado exclusivamente los directivos. Para construir un fútbol mejor para todos necesitamos ser escuchados".



"Queremos tener voz y voto en la aprobación de reglamentos y de los calendarios, ya que estos siguen afectando nuestros periodos de descanso y vacaciones por el excesivo número de partidos".



"Seguimos esperando que se negocien nuestras peticiones, presentadas desde el 2019. La negociación colectiva beneficia a todos los que hacemos parte de la industria del fútbol y necesitamos tener unas reglas claras, que sean concertadas entre directivos y futbolistas".



Partidos como Pereira vs Bucaramanga, Once Caldas vs Santa Fe, Tolima vs Envigado, entre otros, se retrasaron en su inicio, pese a intentar que todos empezaran al mismo tiempo.