Fecha 7 de Liga arranca en agosto y acaba en septiembre: prográmese

Dimayor confirmó la programación oficial de la fecha 7 de la Liga Betplay II 2022, con partidos muy atractivos, que arrancarán a mediados de agosto y terminará en septiembre.

FECHA 7



12 de agosto



Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+



13 de agosto



Cortuluá vs Alianza Petrolera

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/Win+



Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Junior FC vs Independiente Medellín

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



14 de agosto



Jaguares FC vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+



Águilas Doradas vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs Deportivo Pasto

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



15 de agosto



Once Caldas DAF vs Patriotas FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



La Equidad vs América de Cali

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win+



1 de septiembre



Atlético Nacional vs Envigado FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+