Clásico capitalino, duelo estelar en fecha 18: conozca la programación

Dimayor dio a conocer la programación de la jornada 18 de Liga Betplay 2021-I, en la que La Equidad tendrá el descanso obligado. La fecha iniciará el sábado 10 de abril y se extenderá hasta el martes 13.



Entre los duelos atractivos se destaca el clásico capitalino, entre Santa Fe y Millonarios, que en el 2020 no dejó un ganador (empates 0-0 y 1-1). ¿Llegó la hora de cobrar revancha?... El último ganador por competencia oficial fue Santa Fe, que venció en 2019-II a Millonarios, 2-4.



El otro partido que promete es el duelo de verdes que se jugará en Palmaseca, entre Deportivo Cali y Atlético Nacional.

Sábado, 10 de abril



Independiente Medellín vs Alianza Petrolera

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win/Win +



Jaguares FC vs América de Cali

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Domingo, 11 de abril



Águilas Doradas vs Boyacá Chicó FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win



Envigado FC vs Deportivo Pereira

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +



Deportivo Pasto vs Junior FC

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +



Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



Lunes, 12 de abril



Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Martes, 13 de abril



Patriotas FC vs Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win +