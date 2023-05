Prográmese: fixture completo de cuadrangulares en Liga Betplay I 2023

Dimayor confirmó el calendario de los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023, pero irá confirmando horarios específicos a medida que se acerquen las jornadas. Esta es, por ahora, la programación oficial:

Primera fecha



20 de mayo

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Hora: 5:00 PM

Estadio: Departamental Libertad



Independiente Medellín vs. Millonarios FC

Hora: 8:00 PM

Estadio: Atanasio Girardot



21 de mayo

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Hora: 6:00 PM

Estadio: La Independencia



22 de mayo

Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas

Hora: 6:00 PM

Estadio: Daniel Villa Zapata

Segunda fecha

Grupo A

Nacional Vs. Alianza Petrolera

Águilas Doradas Vs. Pasto



Grupo B

América Vs. Medellín

Millonarios Vs. Boyacá Chicó

*Entre el 27 y 28 de mayo

Tercera fecha



Grupo A

Nacional Vs. Águilas Doradas

Pasto Vs. Alianza Petrolera



Grupo B

América Vs. Millonarios

Boyacá Chicó Vs. Medellín

*31 de mayo

Cuarta fecha



Grupo A

Águilas Doradas Vs. Nacional

Alianza Petrolera Vs. Pasto



Grupo B

Millonarios Vs. América

Medellín Vs. Boyacá Chicó

*Entre el 3 y 4 junio

Quinta fecha





Grupo A

Alianza Petrolera Vs. Nacional

Pasto Vs. Águilas Doradas



Grupo B

Medellín Vs. América

Boyacá Chicó Vs. Millonarios

*Entre el 10 y 11 de junio

Sexta fecha





Grupo A

Nacional Vs. Pasto

Águilas Doradas Vs. Alianza Petrolera



Grupo B

América Vs. Boyacá Chicó

Millonarios Vs. Medellín

*Entre el 17 y 18 de junio