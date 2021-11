Quindío y Santa Fe se la juegan en el Armenia: clasificar o al fondo

Santa Fe viene con un rendimiento en ascenso, desde que tomó el mando Grigori Méndez, el cuadro cardenal pasó del fondo de la tabla de la Liga a estar cerca de los lugares de clasificación y con posibilidades reales para acceder a los cuadrangulares. Un duelo crucial tendrán en Armenia, pues el rival también tiene sus aspiraciones.



Los bogotanos llegan con 23 unidades, próximos a los lugares de clasificación y pisándole el paso a equipos como Cali, Bucaramanga y Junior.



Pues los de Quintabani juegan por dos bandas, las opciones de clasificar están, pero, con el descenso muy cerca. 109 unidades contrastan con las 116 de Patriotas, por lo que ganar es vital para llegar con chances en el juego de la próxima semana contra los boyacenses, pues de este se podrá definir todo o dejar el suspenso para el final.



Ambas escuadras no se enfrentan en primera división desde el clausura 2013, casualmente, en esa ocasión los cardenales ganaron en su visita al Centenario, con anotaciones de Jefferson Cuero y Yovanny Arrechea.



Desde agosto del 2012 Quindío no logra vencer a Santa Fe, cuando Hílton Murillo marcó el único tanto del compromiso en esa ocasión. La estadística apunta a que puede ser un duelo intenso, pues en los últimos 17 partidos de los cuyabros en su casa no han terminado en empate, con un balance de nueve triunfos y ocho derrotas.



Alineación probable: Castellanos, Porras, Moralez, Ortiz, Delgado; Mejía, Sánchez, Pedroza; Velásquez, Osorio; Ramos.