Envigado FC buscará sacarle 'jugo' a su cantera en este 2022

Fueron 11 jugadores que salieron de Envigado Fútbol Club en este 2022 y aunque llegaron tres jugadores profesionales, la apuesta en el naranja es consolidar más jóvenes de su cantera en Primera División. Previo al juego en el que comenzarán su participación en la Liga I-2022 contra América de Cali, el técnico Alberto Suárez hizo un análisis sobre esos canteranos que seguramente darán mucho que hablar en esta temporada.



“Se fue Jonathan Lopera, se fue (José Hernández) Chávez, se fue (Jáder) Maza que fueron fundamentales en la campaña, se fue Jhon Jáder Durán que nos aportó muchos goles en el campeonato. En total, salieron 11 jugadores del equipo. Pero nosotros nos reforzamos con chicos de la cantera”, indicó Suárez.

Sobre la pretemporada, un tanto extensa y dividida en dos fases, el técnico señaló que “la pretemporada comenzó al otro día de haber quedado eliminados de la Liga anterior, les dimos nueve días de descanso y recuperación. Luego iniciamos con el trabajo de adaptación física que termina con el partido frente al América. Estamos satisfechos, tuvimos apenas cinco casos de covid, fueron alternados y eso nos dispuso la gran parte de plantel a disposición”.



Entrando en materia de los juveniles naranjas, Suárez explicó que “hemos traído a Andrés Aránzazu que, a pesar de su juventud, tiene un gran carácter, trajimos a Bryan Sinisterra, que es un delantero diferente, es un ‘7’ o un ’11’ antiguos, es un gran segundo punta. Esperamos tener a Cristian Andrade en su máximo esplendor y el resto de los muchachos están muy maduros. Van a ver a Anderson Banguera, que es uno de los centrales más jóvenes del campeonato, con 17 años va a debutar en primera división, mide 1.92 y tiene grandes condiciones que, con la competencia, se va a ir puliendo”.



Además, “al equipo nos faltó gol y recambio, nos faltó tener más jugadores en ataque. Con la llegada de Jesús Hernández, de José Barragán, con el momento de Déiler Córdoba que ha evolucionado y con el crecimiento de Diego Betancur, creo que tengo cuatro buenos ‘9’ que estamos bien cubiertos, la competencia es lo que va a decidir. Tenemos fe en lo que vimos en los juegos amistosos, los comportamientos fueron excepcionales, hicimos una gran pretemporada y con nuestro equipo esperamos soportar bien el torneo”.



En cuanto a los otros jugadores que trajo para este semestre, Suárez explicó que “hemos traído a Henry Mosquera que va a deleitar a la gente Después, llegó Jesús Hernández, delantero venezolano al que estamos esperando su documentación, además de un extremo venezolano (Andrés Montero) que infortunadamente contra Medellín en el amistoso salió fracturado de la mandíbula, también llegó Wilder Guisao, un extremo que muchos lo conocen, a pesar de sus 29 años se comportan como uno más. Estamos orgullosos, confiados y queremos hacer un gran campeonato. No nos podemos comparar con Junior, Tolima o Nacional, pero tengo 30 hombres que buscarán la clasificación y ojalá podamos cumplir con el objetivo”.



Finalmente, y como ex entrenador americano, Suárez espera tener la medida para poner en aprietos a Juan Carlos Osorio y sus dirigidos. “América siempre será un equipo grande en Colombia, más allá de su estado actual, tienen problemas de covid y faltan algunos jugadores por llegar, pero es un gran rival, cuenta con buenos jugadores y eso nos impulsa a competir y dar nuestro mejor esfuerzo. Dentro del grupo hay una gran motivación y ojalá podamos romper el paradigma que a Envigado no le va bien en Cali y que, con este grupo, podamos comenzar a hacer historia este año”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8