¿Hay opciones de jugar la Liga en el exterior? Dimayor aclara panorama

Para este sábado se había contemplado la posibilidad de jugar el duelo pendiente de los cuartos de final, que enfrenta a Deportivo Cali y Deportes Tolima, por la Liga Betplay 2021-I. Sin embargo, las alteraciones del orden público y la amenaza de boicot en Envigado, donde se planeó jugar, mantuvo este partido aplazado. No hay fecha ni sede definida y La Equidad sigue sin conocer su rival en la semifinal.

Además de la difícil situación que vive el país en medio de las protestas, que completaron 17 días, otra piedra en el zapato para Dimayor ha sido el aumento de casos de Covid-19, lo que ha llevado a las ciudad a blindarse, y por tanto, le han cerrado la puerta al partido entre Cali y Tolima, que ya ha tenido cuatro aplazamientos. ¿Hay opciones de jugarse en el exterior?



Pues bien, una de las opciones que se contemplo para darle continuidad al campeonato colombiano, fue encontrar una sede en el exterior. Miami, donde la Selección Colombia ha disputado algunos partidos, podría ser tenida en cuenta. Sin embargo, el mensaje del Gobierno Nacional este sábado fue muy claro y es que quieren mantener la Liga Betplay en Colombia. "Tenemos que terminar el torneo porque ese es un mensaje que hay que enviarle a la sociedad", manifestó el ministro del deporte Ernesto Lucena.



En una reciente entrevista concedida al programa Blog Deportivo, Fernando Jaramillo habló sobre la posibilidad de llevarse el partido, y por qué no, el remate de la Liga, a una sede en el exterior. "Los partidos no van por ahora, teníamos un plan y el plan no se va a ejecutar. Hay que estar sintonizados con la realidad y tomar las mejores decisiones".



"Todas las posibilidades están sobre la mesa. No es un buen mensaje para el fútbol colombiano, pero si llegamos a eso (llevarse los partidos al exterior), lo miraremos en cualquier sede; no necesariamente tiene que ser Miami", dijo el presidente de Dimayor, reconociendo además que el torneo sí podría jugarse después de la Copa América, pero no está en los planes declararlo desierto.



"No queremos parecer indolentes al dejar el país e ir a jugar a otra parte, no es un buen mensaje", agregó Jaramillo reconociendo una vez más, que sí podría jugarse en otro país. Según Blog Deportivo, en Miami hay empresarios interesados en que se disputen las finales colombianas en territorio estadounidense.



Por ahora, la continuidad de la Liga Betplay se mantiene en vilo, mientras las semanas siguen pasando y la presión por cruzarse con fechas de Eliminatoria e incluso la Copa América, sigue en aumento.