Dura acusación contra América por Barrios: 'le dañaron la cabeza'

Se empieza a mover el mercado de fichajes y uno de los jugadores con más pretendientes es Cristian Barrios... ¿o era?

En las últimas horas se conoció que el talentoso jugador de Patriotas estaría muy cerca de llegar al América de Cali, un movimiento que, según César Guzmán, dueño del club boyacense, no se daría en los mejores términos.



El dirigente denunció que uno de sus jugadores franquicia hizo caso a los 'cantos de sirena' de la directiva escarlata y acabó saliendo de la peor manera del club que apostó por él.



“Cristian Barrios es un jugador formado en Patriotas, son más de 6 años con el club, un jugador con el que se tenía una extraordinaria relación desde lo contractual. Tenía contrato hasta diciembre y jamás pensamos que se fuera a ir libre pues habíamos tenido un muy buen trato con él desde el inicio“, dijo Guzmán en charla con ‘Deportes Sin Tapujos’.



“Desde hace rato teníamos la versión de que algún equipo había comido su cabeza y la de sus empresarios, desde hace 5 meses lo venían hablando. Todo está dentro de la ley, pero a espaldas de lo correcto, a espaldas del respeto entre clubes. Desde ese momento imaginamos que era el América de Cali, equipo que tiene esa clase de conductas, no solo en esta vez, sino como nos pasó con Óscar Cabezas en el pasado y no se nos hace raro que llegue allá. No es la primera vez que nos pasa con América, no hay comunicaciones cuando las cosas se dan así“, contó.





César Guzmán, de Patriotas

Vale decir que en el pasado se registró otro caso polémico cuando Rafael Carrascal dejó al Tolima para llegar al América, una situación que provocó un proceso jurídico contra el rojo y acabó en la prohibición de fichar jugadores que pagó en la actual Liga Betplay II 2022. Fueron distintas condiciones pero Guzmán pudo referirse a esa manera de fichar cuando dijo que lo que pasó con Barrios no era nuevo.

