'No recibimos ningún sustento, ningún comunicado de Boca': Millonarios

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, habló del caso de Andrés Felipe Román, quien será sometido a nuevos exámenes genéticos para conocer con total precisión su estado de salud.

"El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Complementó que no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara", había dicho este miércoles, en un comunicado, el equipo, al tiempo que advertía que el jugador dejará la rutina de entrenamiento por tres meses, también por recomendación médica.



Según Camacho, no se ahorrará ningún esfuerzo ni ninguna precaución en este caso: "nosotros le daremos acompañamiento médico y sicológico para que esté tranquilo y que pronto lo tengamos jugando nuevamente", dijo en declaraciones a RCN Radio.



Sin embargo, un detalle quedó en el tintero y es que Boca Juniors, que inicialmente informó a los medios locales que el jugador sufría una miocardiopatía hipertrófica, no se ha comunicado con el equipo.



"Nosotros no recibimos ningún sustento, ningún comunicado de Boca, es una situación en la que no queremos polemizar con el club o un médico particular, ellos tienen su protocolo para saber si aceptan o no a un jugador y lo respeto. En este caso hay que tener mucha prudencia, agotar los exámenes para saber si sufre o no una enfermedad", dijo el directivo.



Sobre si pudo ser una estrategia para no finalizar el traspaso opinó: "no quiero especular, respeto la decisión de Boca sobre a quién contratar y a quién no, esto no es una confrontación sino es sobre tratamiento de la información sobre el estado médico del jugador, sobre la prudencia cuando se trata de la hoja clínica del paciente, que tiene un alcance legal", concluyó.