¡Con grosería! Polémica respuesta de Alvez a crítica por rendimiento

Jonathan Alvez es el gran refuerzo para la delantera de Atlético Nacional en 2021, aunque todavía no haya respondido a esa expectativa.

El atacante sumó otro partido contra AMérica de Cali su anotar y se salvó de ser expulsado por una agresión a Marlos Torres sin pelota. El árbitro Jorge Guzmán solo le mostró amarilla aunque revisó la acción en el VAR.



Las críticas no se hicieron esperar y el jugador respondió de la peor manera: "La verdad me importa un culo lo que hablen de mi; al que no le gusta buenas noches", escribió en su cuenta de Instagram.



A pesar de todo, el técnico Guimaraes le sigue dando confianza y lo ha preferido sobre Jefferson Duque. ¿Será momento de responder a ese respaldo este miércoles contra Bucaramanga? Ojalá hable más en el campo que en las redes sociales.