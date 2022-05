Esto desató la polémica y pelea en Envigado vs Águilas Doradas

El fútbol colombiano ha vivido días convulsionados. Lo ocurrido con Jaguares y Medellín es solo un pequeño caso, de lo que se vive en el deporte actualmente. El domingo, Envigado y Águilas Doradas se vieron involucrados, donde hubo una gresca entre los integrantes del cuerpo técnico y directivas de ambas escuadras.

El video que se hizo viral, se apreció a Johan Fano y Fernando Salazar, por parte de las Águilas, en un fuerte cruce con el oficial de seguridad del cuadro naranja. Ante dicha situación, la presidenta del cuadro del oriente antioqueño, Paola Salazar, habló con Blog Deportivo de Blu Radio, para aclarar los incidentes que se dieron en el polideportivo sur de Envigado.



“Yo estuve presente en el estadio. Fernando, mi hermano, bajó con mi hijo de ocho años, sale al campo con la intención de ir al camerino y no hubo agresión alguna a los logísticos. Mi hermano tiene fama de grosero y si se ve lo que pasó se va a decir que siguió con su comportamiento; pero te puedo dar fe que es todo lo contrario. Nuestro delegado Johan Fano estaba con los cambios, mi hermano también estaba ahí cerca y el señor Henry se interpuso en su camino retándolo. Ahí Fano interviene y le dice a Henry que respete. Henry alzó la mano para empujar a Fano. Ahí se arma el problema” dijo la dirigente.



Además, agregó “fue el señor Henry que estuvo fustigando a Leonel Álvarez, fastidiando todo el tiempo. En 14 años acá al frente del equipo, no he peleado con nadie, soy una dama. El domingo me dijeron cosas absurdas. Mientras que nuestro oficial de seguridad protege y es constructor de paz, en Envigado es todo lo contrario”.