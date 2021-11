¡Agéndese! Partidos de la última fecha que televisará cada operador

Se avecina el día decisivo de la Liga BetPlay-II en su fase regular. Este domingo a partir de las 3:30 p.m. se disputará la última jornada del todos contra todos y con ello quedarán definidos los ocho finalistas.

Al tratarse de diez partidos en el mismo horario, Win Sports, canal dueño de los derechos del torneo local, habilitará su señal para que cada quien pueda ver a su equipo. Ahora bien, todo dependerá del cable operador que el usuario tenga.



Vale aclarar que Pereira vs América irá por la señal normal de Win, mientras que Nacional vs Millonarios podrá verse por Win +. Ambos duelon estarán fijos por las señales habituales. Los demás partidos irán por señales alternas.



Por lo anterior, le mostramos qué partidos tendrá disponible cada operador:



CLARO



Alianza Petrolera vs Junior - 107 y 1007.

Tolima vs Quindío - 152.

Cali vs Once Caldas - 503 - 1503.

Envigado vs Huila - 157 y 1157.

Santa Fe vs Águilas Doradas - 1 y 1001.

Equidad vs Bucaramanga - 153.

Patriotas vs Jaguares - 504 y 1504.

Pasto vs Medellín - 505 y 1505.



MOVISTAR



Alianza Petrolera vs Junior - IPTV 303 y Play.

Tolima vs Quindío - 893 DTH, IPTV 821 y Play.

Cali vs Once Caldas - 894 DTH, IPTV 816 y Play.

Envigado vs Huila - 498 DTH.

Santa Fe vs Águilas Doradas - 499 DTH, IPTV 812 y Play.

Equidad vs Bucaramanga - 500 DTH.



DIRECTV



Alianza Petrolera vs Junior - 636 y 1636.

Santa Fe vs Águilas Doradas - 635 - 1635.



TIGO



Equidad vs Bucaramanga - 2 y One TV.



EMCALI



Cali vs Once Caldas - 249 HD.





PARTIDOS POR INTERNET



Win detalló además que los diez partidos podrán verse sin problemas en su página web (winsports.co), mientras que por Win Sports Online estarán todos menos Nacional vs Millonarios y Pereira vs América.