¡Liga se pone al día! Partidos que estaban en veremos, ya tienen fecha

Este sábado Dimayor confirmó la programación para los tres partidos que estaban pendientes por la fecha 1 y 2 de la Liga Betplay. Los compromisos fueron reprogramados para el miércoles 3 y jueves 4 de marzo.

FECHA 1



3 de marzo



Patriotas Boyacá vs América de Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



FECHA 2



4 de marzo



Boyacá Chicó vs Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +