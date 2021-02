¡Se sacudió y escaló! Pasto volvió al triunfo en su visita al Caldas

Un solitario tanto de Hernán Pertúz, con complicidad del arquero Gerardo Ortiz (acción que muchos vieron como autogol), y una brillante actuación del arquero Diego Martínez, fueron claves para que Deportivo Pasto volviera a sumar de a 3 puntos. No lo hacía desde la segunda fecha cuando superó a Envigado.

El primer tiempo no tuvo muchas llegadas a predio rival, y de hecho la más clara fue convertida en gol por el elenco visitante. Se dio a la altura del minuto 17, cuando el central Hernán Pertúz anotó de cabeza tras un cobro de esquina, aprovechándose de la confusión entre David Murillo y Dannovi Quiñones en la marca, y remató al arco que cuidaba Gerardo Ortíz. La pelota tomó por sorpresa al paraguayo y se fue al fondo.



En el complemento, el guardameta Martínez fue clave para que los volcánicos se llevaran el triunfo a casa. Intervino en al menos tres chances claras del equipo albo, que buscaba al menos salvar un punto en el Palogrande. Ni David Lemos, ni Marcelino Carreazo, ni Ménder García, quien tuvo un mano a mano con el arquero, pudieron hacer algo por igualar las cosas.



Con el pasar de los minutos, Pasto se fue diluyendo y poco o nada generó en materia ofensiva. Las variantes no influyeron y todas las acciones se trasladaron al último cuarto de cancha, donde Once Caldas se instaló por completo. A los 74 minutos, el equipo de Eduardo Lara se perdió de una acción clara de gol, después de una jugada rápida de contragolpe. La mala definición de Antonio Romero, tras el pase de Fabio Burbano, sentenció el resultado.



Al final, los nariñenses se tomaron un respiro y llegaron a 10 puntos con este segundo triunfo del campeonato. Venían de perder con Tolima y Millonarios, y de empatar con Nacional, Águilas y Jaguares. Once Caldas, por su parte, llegó a cuatro derrotas y se mantiene en la parte baja con 6 unidades.



En la próxima jornada, Pasto recibirá al América y Once Caldas jugará de visita el clásico cafetero frente al Pereira.