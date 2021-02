Once Caldas consolidó primera conquista en 2021: Envigado, la víctima

Desde el 25 de septiembre de 2020, cuando venció en el Palogrande a Nacional, el equipo caldense no ganaba por Liga Betplay. Hoy, después de ocho fechas, volvió a conquistar 3 puntos y lo hizo por la quinta fecha del campeonato frente a Envigado (3-1). Este 2021 apenas había sumado un punto tras su debut con empate frente a Deportes Tolima.



David Lemos, convocado a la Selección Colombia de Reinaldo Rueda, fue uno de los grandes protagonistas.

Después de tener una jornada con baja productividad de gol (8 goles en la fecha 4), la quinta jornada que se inició en el estadio Palogrande de Manizales promete. Once Caldas y Envigado se hicieron daño desde muy temprano, pero fue el equipo de Eduardo Lara el que se quedaría con los puntos en casa.



El primer gol del partido llegó a los 10 minutos, en una transición rápida defensa-ataque y habilitación de Ménder García entre las piernas de un defensor, para que Marcelino Carreazo definiera frente a la salida del portero Santiago Londoño.



Sin embargo la dicha duró muy poco y con pocas ideas, el visitante ponía en aprietos al local. Después de un remate a puerta de Yeison Guzmán, el defensor Deivy Balanta se interpuso ayudándose con la mano, acción que fue advertida por el VAR. El equipo naranja consiguió el empate a través de Guzmán.



Mender García tuvo una buena aproximación a los 31', frente al arco de Londoño; centro de Robert Mejía, David Lemos se la jugó con Ménder quien remató desviado. Lemos, siete minutos más tarde y desde afuera del área, sacó un zurdazo que se estrelló en el travesaño. Antes de irse al descanso, el mismo Lemos recibió un pase milimétrico al corazón del área y él, siendo el más influyente en ataque, conectó el 2-1.



El segundo tiempo resultó mucho más discreto y trabajado en medio del campo. Sin embargo los diez minutos finales resultados intensos, como en la primera etapa, y a los 85', Ménder García, conectó de 'taquito' para poner cifras concretas.



Síntesis

Once Caldas 3-1 Envigado

Estadio: Palogrande, Manizales

Árbitro: Lisandro Castillo

Figura: David Lemos



Once Caldas: Gerardo Ortiz; Juan David Murillo, Deiby Balanta, Pedro Valoyes, Yoiver González; Robert Mejia, Edwin Laszo, Sebastián Hernández; Marcelino Carreazo, David Fernando Lemos y Mender García.

DT: Eduardo Lara

Goles: Carreazo (10'), Lemos (45´+1), García (85')

Cambios: Harrison Otálvaro por Hernández (70'), Fabio Burbano por Carreazo (70'), Adrián Estacio por Lemos (79'), Sebastián Guzmán por Mejía (85')

Amonestaciones: Hernández.





Envigado: Santiago Londoño; Dennis Mena, Juan Camilo Suárez, Santiago Noreña, Yilmar Celedón; Edilson López, Juan Manuel Zapata, Yeison Guzmán, Jader Maza; José Chávez, Michael Nike Gómez.

DT: José Arastey

Goles: Guzmán (16' -P)

Cambios: Jairo Palomino por Zapata (32'), Santiago Ruiz por Suárez (46'), Iván Rojas por López (46'), Alejandro Toledo por Cháves (46'), Andrés Córdoba por Gómez (68')

Amonestaciones: Zapata, Palomino, Córdoba.