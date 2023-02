Once Caldas rechazó amenazas a Corredor: momentos complicados

El momento del Once Caldas no es el mejor. En lo que va de la Liga, son dos empates y una derrota para los manizaleños, que necesitan empezar a sumar no solo para el tema de cuadrangulares, sino para sacudirse de lo que es la zona de descenso.



Y es que el empate a cero goles contra Cali, pese a dejar cosas interesantes, preocupa desde el resultado. El 2023 puede ser peor para los campeones de Libertadores en el 2004, que, de no llegar a sumar una buena cantidad de puntos, terminarían en una posición incómoda para el 2024 o perdiendo la categoría.



Sin embargo, en los días recientes, se conocieron presuntas amenazas contra Diego Corredor, técnico del club. Once Caldas, a través de un comunicado, rechazó el accionar de algunos individuos “Once Caldas informa que rechaza las amenazas y actos en contra del profesor Diego Corredor y su familia. Los directivos, jugadores y trabajadores del equipo blanco apoyamos y acompañamos a nuestro técnico y su familia en este difícil momento”.



“Respetamos el inconformismo por los resultados deportivos, pero rechazamos rotundamente las amenazas contra los integrantes de la institución y sus familias” agregaron.