¡No se aguantó las lágrimas! Albornoz dijo adiós a hinchada tolimense

El secreto a voces se hizo realidad, el jugador Omar Albornoz se despidió del Deportes Tolima, con tres títulos obtenidos: Copa Colombia 2014, Torneo apertura 2018, Torneo apertura 2021. Ahora su nueva casa será el Junior de Barranquilla, siempre y cuando pase los exámenes médicos el próximo 2 de enero.



Con unas emotivas palabras y lágrimas, el cartagenero agradeció a Ibagué y a todos los seguidores del equipo pijao por abrirle las puertas en estos ocho años y sobre todo por darle la oportunidad de ser jugador profesional.





“Fueron muchas cosas que pasaron en este hermoso club, soy un tolimense más, esta ciudad me dejó lo más hermoso que tengo, mi hija Martina”

agregó Omar Albornoz.



A pesar de su despedida, mostró su deseo de volver a vestir los colores del Deportes Tolima en el futuro.



“No me despido con un adiós sino con un hasta pronto, me gustaría en el futuro volver a estar en el club”.



Además, se mostró nostálgico por la partida del club vinotinto & oro.



“Es duro esta partida, nunca me la imagine pero esto es fútbol, creo que me voy por la puerta grande” finalizó el jugador.