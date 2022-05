Equidad sacó pase a cuadrangulares a cuenta de Nacional en caída libre

Atlético Nacional sigue sin ganar en la Liga I-2022, en el cierre de la fase todos contra todos, perdió 1-0 con La Equidad en condición de visitante y acumula cinco partidos sin poder ganar en el campeonato, con tres empates y dos derrotas. El panorama es complicado para los dirigidos por Hernán Darío Herrera, quienes no han podido recuperarse y los flojos resultados en la antesala de la fase de cuadrangulares son situaciones que ponen en alerta a los aficionados verdolagas.



Luego de un primer tiempo con dominio para los locales, Kevin Mier era la figura del partido, el arquero barranqueño fue exigido por los ataques del equipo asegurador, quienes se jugaban la clasificación en esta última jornada. Nacional tuvo un par de ocasiones, pero la falta de contundencia que había sido la constante en los últimos partidos, los condenó. Promediando el primer tiempo, se fue la luz en la sala del VAR, lo que generó una pausa de varios minutos que terminó siendo perjudicial para el conjunto antioqueño, quienes al minuto 42 sufrieron el único gol del partido, por intermedio de Francisco Chaverra.



Después del gol y tras un par de ocasiones, Nacional no logró encontrar el rumbo en el partido. Ya son seis años que el equipo verde no vence a La Equidad en el estadio de Techo. Sobre el arranque del segundo tiempo, un remate de Jefferson Duque al poste de la mano izquierda del arquero Washington Ortega, quien fue importante para el triunfo del equipo asegurador. A partir de esa última ocasión, La Equidad monopolizó las acciones de juego, haciendo a Mier como figura del equipo visitante. En Nacional, varias bajas por decisión técnica y suspensiones, desnudaron las flaquezas que tiene el equipo suplente.



La nota positiva fue el debut de Óscar Perea, jugador risaraldense de 16 años, quien sumó sus primeros minutos en el profesionalismo con la camiseta de Nacional, el jugador tuvo un remate de media distancia que exigió al golero rival. Al final, los verdolagas no logran convencer y para volver a brillar en los cuadrangulares, les va tocar trabajar mucho y demostrar que pueden ser candidatos al título. Por parte de La Equidad, el equipo capitalino se metió entre los ochos y podrá ser un equipo incómodo en estas fases semifinales.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8