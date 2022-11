Millonarios no se puede dar el lujo de perder ante el dolido Junior

Este domingo se disputará la penúltima jornada de los cuadrangulares semifinales y el golpeado Millonarios, que viene de caer contra Pereira y perder el liderato con Santa Fe, afrontará el duelo más importante del semestre, y de paso, el que se configura como su piedra en el camino para llegar a la final.



Aunque ganarle a Junior no le dará la clasificación, si le permitirá a los de Alberto Gamero llegar con vida a la última jornada, en el que recibirán a su rival de patio. Si no le ganan al rojiblanco y Santa Fe sí lo hace ante Deportivo Pereira, quedará resulto el primer finalista. Millonarios no quiere depender de nadie y debe salir a ganar.



Mientras en Millonarios la noticia es que Gamero no podría contar con Larry Vázquez, quien recibió la quinta tarjeta amarilla frente a Deportivo Pereira y pagará fecha de sanción. Sin embargo, la suspensión podría postergarse y el técnico podría utilizarlo, por cuenta de la participación de Juan Pablo Vargas en el Mundial. Dependerá de sus planes, ¿Tenerlo ante Junior o aguantarlo para Santa Fe?



Junior, por su parte, tendrá varias novedades en el once titular. Habrían recuperado en la última semana a varios titulares habituales. Arturo Reyes podría contar con Walmer Pacheco, Dany Rosero, Edwin Velasco y Edwuin Cetré, quienes no alcanzaron a llegar en la derrota 2-3 con Santa Fe, resultado que dejó al león con la mínima ventaja sobre Millonarios.



Tampoco se descarta que Reyes empiece a mover sus fichas, relegando a jugadores que no continuarán para 2023. Así abriría espacio en su nómina a quienes no han sumado muchos minutos, como el caso de Nelson Deossa. El remate de los cuadrangulares será una buena prueba para ellos.



Si bien los últimos partidos que afrontó Junior en El Campín no le genera buenos recuerdos, ya no tiene nada más que perder e intentará rematar el semestre lo mejor que pueda. Desde el clausura 2017, Junior no supera en Bogotá al elenco albiazul.



La última vez que se enfrentaron fue en la final de Copa Betplay, cuando Millonarios ganó 2-0, con goles de Luis Carlos Ruiz y Macalister Silva. Por Liga, todo se remonta al primer semestre cuando firmaron un 0-0. Los de Gamero llegan con la estadística a su favor, ¿conseguirán mantenerla?



Millonarios vs Junior

Día: Domingo, 27 de noviembre

Hora: 6:00 pm

Estadio: El Campín

Árbitro: Edilson Ariza

TV: Win Sports +



Alineaciones probables

Millonarios: Montero; Alba, Llinás, Vanegas, Bertel, Pereira, Silva; Cataño, D. Ruiz, Gómez; L. Ruiz.

Junior: Viera; Pacheco, Ortíz, Rosero, Velasco; Moreno, Gordillo; Cetré, Pajoy, González; Bacca.