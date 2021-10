Más que un clásico: Millonarios recibe al América de Cali en El Campín

La segunda posición en la tabla le da la tranquilidad a Millonarios de cara a las últimas fechas del todos contra todos. Este sábado, el conjunto embajador podría quedar muy cerca de la clasificación a los fase final de la Liga, si derrota al América de Cali en El Campín. ¡Más que un clásico!

Este partido histórico del fútbol colombiano tendrá dos realidades distintas en la cancha. Por un lado, el equipo embajador llega con la tranquilidad de tener 25 unidades en la general y estar a un paso de la clasificación; mientras que los escarlatas aterrizaron en la capital del país en busca de un triunfo que los deje entre los ocho clasificados, pues el presente de los dirigidos por Juan Carlos Osorio no es bueno al ubicarse en la décima casilla con 17 unidades.



"Hemos visto estadísticas del América y no es el equipo que hoy tiene 17 puntos. Ellos tienen cosas muy importantes y nos tenemos que fijar mucho en ellos. Es un equipo con mucho volumen de ataque, que hace buena posesión y es fuerte en los duelos defensivos y ofensivos. Nosotros no podemos mirar que perdió el partido pasado, vamos a enfrentar un América duro. Este es un clásico y si queremos ganar, tenemos que tratar de cometer la menor cantidad de errores", dijo Gamero en rueda de prensa.



Como novedades en el azul, Andrés Murillo reemplazará a Juan Pablo Vargas -convocado a la Selección de Costa Rica- en la línea de zagueros, también estará David Mackalister Silva en lugar de Harrison Mojica, como parte de la rotación en el medicampo.



Alineaciones probables



Millonarios: Juan Moreno; Felipe Román, Andrés Llinás, Andrés Murillo, Ómar Bertel; Stiven Vega, Daniel Giraldo, Daniel Ruiz, Mackalister Silva, Emerson Rodríguez; Fernando Uribe.



América de Cali: Diego Novoa; Cristian Arrieta, Jorge Segura, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones (Elvis Segura); Luis Alejandro Paz, Mauricio Gómez, Larry Angulo, Deinner Quiñones, Joao Rodríguez; Gustavo Torres (Adrián Ramos).



Millonarios vs América de Cali



Estadio: El Campín

Día: Sábado 9 de octubre

Hora: 6:05 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Edilson Ariza (Santander)

Asistentes: Cristian De La Cruz (Nariño) y Mauricio Escobar (Risaralda).