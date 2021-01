Así va la adaptación de Guarín y Uribe a Millonarios: ¡la dieta se ve!

Millonarios disfruta ahora de dos experimentados como Freddy Guarín y Fernando Uribe, pero entiende que se necesita paciencia y mucho esfuerzo para disfrutar de ambos en su máxima expresión.

Cada caso tiene su manejo. Para el mediocampista, por ejemplo, siempre fue claro que lo primero era perder el sobrepeso que ganó en la inactividad. No solo lo notaron los memes...



Por eso, según explicó el preparador físico Felipe Palmezano al diario AS, Guarín se esfuerza en la dieta sin perderse un solo minuto del trabajo con el grupo y a órdenes del técnico Alberto Gamero.



"Llegó en un peso considerable y hoy ha perdido 6 kilos, le hicimos un plan con varias etapas y la primera parte ya la logró. Vamos a entrar a la siguiente fase y al mismo tiempo llevarlo a su peso ideal y a su porcentaje de grasa", dijo.



"Él participa en todos los trabajos del profesor Gamero y se cita una hora antes para que haga su acondicionamiento. La idea es no aislarlo del grupo basado en la metodología que usamos que es el juego. Fredy hace recorridos cortos, pero con más repeticiones para que su estado físico-atlético mejore", explicó Palmezano.



En el caso de Uribe, la ventaja es que físicamente está bien pues se entrenó con un preparador personal y eso le ha permitido participar en las actividades del grupo. Pero la competencia todavía tendrá que esperar: "no está todavía al cien por ciento y tenemos que volverlo a adaptar a la altura", concluyó el especialista.