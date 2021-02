A Serrano le siguen llegando mensajes de apoyo, esta vez fue Viera

Las lágrimas de Juan Serrano, arquero de Alianza Petrolera, todavía conmueven a muchos amantes del fútbol en las redes sociales, y las muestras de cariño no cesan. En las últimas horas el que publicó un mensaje, de guardameta a guardameta, fue el uruguayo Sebastián Viera jugador al servicio del Junior de Barranquilla.

"Tocayo querido, sos un arquerazo!!! Como te dije ayer, es de humanos errar, pero son pruebas de vida: me ha pasado en momentos cruciales; y ahí recuerdo de donde vine, lo difícil que fue llegar, y me levanto y sigo aprendiendo y sigo mejorando. Con honor y la frente en alto. Vamos arriba boludo, que Barrancabermeja y Colombia te alientan !! Te mando un gran abrazo", fue el mensaje de Viera.



Cabe recordar que Serrano dejó el terreno de juego en un mar de lágrimas, todo después de una acción en el último suspiro del partido frente al Deportivo Cali, el pasado lunes, que terminó en empate. Alianza estaba consiguiendo un triunfo después de cinco meses y lo hacía nada más y nada menos que frente al líder, pero tras un disparo de Darwin Andrade la pelota se le soltó a Serrano, quien terminó metiéndola en propia puerta. Se responsabilizó por el gol y totalmente descompuesto por lo sucedido, tuvo que ser levantado por sus compañeros.



El mensaje de Viera se suma a un buen número de reacciones en las redes, que no dejan de llegarle al arquero barranqueño desde la noche del lunes cuando se dio el autogol. Muchos se conmovieron con las lágrimas del portero aurinegro y le enviaron una voz de aliento.