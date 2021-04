Con memes y críticas, fanáticos del FPC se manifestaron en redes

Este domingo, el fútbol profesional colombiano estuvo en el ojo del huracán, luego de que NO se aplazaran dos partidos claves para definir el descenso: Águilas Doradas vs Boyacá Chicó y Envigado vs Deportivo Pereira.

La polémica pasa porque el cuadro de las Águilas solo tenía siete jugadores disponibles para afrontar el encuentro contra el conjunto ajedrezado y, pese a solicitar el aplazamiento del partido ante la Dimayor, el ente no lo consideró y el encuentro se tuvo que disputar con la desventaja numérica para los antioqueños.



Tras el polémico encuentro, el cual ganó Chicó por 0-3, los usuarios y fanáticos del fútbol colombiano reaccionaron en las redes sociales, y con memes y comentarios en las diferentes plataformas, se refirieron al bochornoso suceso del que se habló en el país y gran parte del mundo.

Disimulemos que hacemos un trabajo horrendo organizando la liga y démosle un premio a los de Rionegro para que todos queden satisfechos pic.twitter.com/B2qC1HZokI — Andres Felipe Gomez Muñoz (@Andresitto_M) April 11, 2021

Cuando la pelota la coge uno de Águilas. pic.twitter.com/tyGboDpyvN — Gol Garra (@ElGolGarracol) April 11, 2021

Pimentel en este momento pic.twitter.com/9o1EOFTWzU — The League + (@LeagueOfi) April 11, 2021

Osorio viendo que un arquero puede ser central. pic.twitter.com/k9PJxrEWjq — Lenford (@VictorJBautista) April 11, 2021